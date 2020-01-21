Колода в руках Путина и Эрдогана: как ляжет «ливийская» карта?

О значении урегулирования конфликта в Ливии для всего мира свидетельствует размах и уровень участников Берлинской конференции, которая состоялась 19 января в ФРГ. Подобного саммита Берлин не видел очень давно: это была самая крупная международная встреча на территории Германии со времен встречи «большой двадцатки» летом 2017 года. Участниками Международной конференция по Ливии были представители и лидеры Германии, США, Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств, а также сами «первые лица» противоборствующих сторон в Ливии – руководитель признанного ООН правительства Ливии Фаиз Сарадж и генерал Халифа Хафтар, войска которого фактически контролируют большую часть территории страны, включая большинство нефтяных месторождений. И хотя участникам конференции не удалось усадить их на этом этапе урегулирования конфликта лицом к лицу, итогом саммита стало принятие решения о продолжении перемирия, которого стороны обещали придерживаться при посредничестве лидеров России и Турции с 12 января, введении эмбарго на поставки оружия и о прекращении военной помощи сторонам конфликта. Также было условлено создать военный комитет в формате «пять на пять» для обеспечения перемирия.

Но главный итог Берлинской конференции по Ливии признание ключевой роли России и Турции, отсутствие у европейских лидеров – канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмануэля Макрона «дорожной карты» по урегулированию внутриполитического конфликта в этой ближневосточной стране, которая может стать второй Сирией.

Основу для перемирия между сторонами внутриливийского конфликта и дальнейших переговоров по урегулированию конфликта с участием заинтересованных мировых лидеров заложили именно Владимир Путин и Раджап Тайип Эрдоган, договорившись 8 января в ходе встречи в Стамбуле убедить воюющие друг с другом Ливийскую национальную армию (ЛНА) во главе с мятежным фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которую поддерживает Россия, и правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, поддержку которой оказывает Турция, пойти на перемирие, а 11 января Путин и Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули готовность содействовать урегулированию ситуации. И уже с 12 января стороны объявили перемирие, правда время от времени какие-то инциденты все же происходили. 13 января Хафтар и Сарадж прибыли в Москву, чтобы подписать соглашение о перемирии, но Хафтар, в отличие от Сараджа, покинул Россию, так и не подписав его, из-за отсутствия пункта о сроках роспуска вооруженных формирований. Хафтар также отверг «турецкое вмешательство или посредничество».

Следующим этапом процесса урегулирования конфликта стала конференция в Берлине. Проведение Общенациональной конференции по межливийскому диалогу с участием всех политических сил планировалась еще 14-16 апреля 2019 года в ливийском Гадамесе, однако она была перенесена из-за наступления армии Хафтара на Триполи. В декабре спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе выразил надежду, что раунд предварительных встреч все же завершится мирным форумом, в котором примут участие члены Совбеза ООН, а также представители Турции, Италии, ОАЭ, Египта и других стран. О проведении Берлинской конференции Путин и Меркель договорились в ходе ее визита в Москву 11 января, она поддержала миротворческую миссию России и Турции, признав изменение баланса сил на Ближнем Востоке и ключевую роль Москвы.

И вот мирная конференция по Ливии состоялась, по ее итогам приняты важные решения. И хотя мировым лидерам и имеющим влияние на обе стороны конфликта Путину и Эрдогану не удалось усадить Халифу Хафтара и Фаиза Сараджа за один стол, скорее всего из-за неуступчивости генерала, процесс все же «пошел». Но это лишь начало, сторонам еще предстоит пройти долгий путь на пути урегулирования конфликта, противники все еще находятся в военном противостоянии. Впереди длительный переговорный процесс, но состав участников прошедшей Берлинской конференции и их заинтересованность в урегулировании конфликта дает надежду, что все-же удастся избежать второй Сирии. Самой большой проблемой переговорного процесса директор Института кризисных исследований Марк Алмонд считает отсутствие механизма, позволяющего сторонам конфликта придерживаться соглашения о прекращении огня. Алмонд утверждает, что должна быть третья сила, которая будет гарантировать перемирие, но ни одна страна пока не готова взять на себя такие обязательства.

Защитить будущее Ливии от Хафтара призывают в Турции. Сам президент Эрдоган полагает, что оставить Ливию во власти мятежного фельдмаршала и «диктатора» было бы ошибкой исторического масштаба. Такую позицию он изложил в статье для американской газеты Politico, опубликованной в преддверии конференции в Берлине. Он же предупредил Европу, что «если законное правительство Ливии падет, то Европа столкнется с новым набором угроз и проблем», имея в виду в первую очередь направление нового потока беженцев на европейский континент по образцу Сирии. Он также напомнил Европе об основных ценностях нового света – защите демократии и прав человека, и призвал европейских лидеров к активному участию в миротворческом процессе, а предоставление Турцией военной поддержки ливийскому Правительству национального согласия Фаиза Сараджа он объяснил отсутствием заинтересованности Европы в оказании военной поддержки Ливии. Поэтому, по его словам, «очевидным выбором становится сотрудничество с Турцией, которая уже пообещала военную помощь <…> В связи с этим мы будем обучать ливийские силы безопасности и помогать им бороться с терроризмом, торговлей людьми и другими серьезными угрозами международной безопасности». Тем более, что безопасность самой Турции зависит от стабильности у ее границ и этот фактор для Эрдогана является одним из основополагающих. «Отправляя в Ливию наш контингент, мы хотим поддержать стабильность и легитимность правительства Фаеза Сараджа. Безопасность Турции начинается за ее пределами, и тут важен максимум усилий для стабилизации ситуации на южных рубежах»,- считает Эрдоган.

Отсюда очевидным становится вероятность того, что Ливия в вопросах мирного урегулирования может опираться только на Турцию и Россию, которые уже доказали, что могут вернуть мир и политическую стабильность этой африканской стране, которая после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году фактически перестала функционировать как единое государство и оказалась в пекле гражданской войны.

Так думают даже западные аналитики. Так, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке в лондонском исследовательском центре Chatham House Тим Итон сомневается в том, что Германии, которая стала хозяйкой Берлинской конференции, удастся сыграть в этом процессе значимую роль. По его мнению, страны, которые имеют непосредственное военное присутствие в Ливии и сотрудничают с той или иной конфликтующей стороной, будут иметь гораздо большее влияние на политический процесс, отметил он в интервью DW, имея в виду Россию и Турцию. А у Германии таких рычагов воздействия нет, — пояснил Итон. То же самое касается и других участников саммита.

Так что, все карты в руках у Путина и Эрдогана, которые приложили немало усилий, чтобы усадить противоборствующие стороны за стол переговоров. Посмотрим, как они лягут…