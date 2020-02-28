Ключевые американские индексы резко снизились на фоне опасений вокруг коронавируса

Американские биржевые индексы резко снизились в четверг при открытии торгов на фоне опасений инвесторов, связанных с угрозой распространения коронавируса нового типа. Соответствующие данные опубликованы на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

По состоянию на 10:00 по времени Восточного побережья США американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 611 пунктов (2,27%) и установился на отметке 26346,59 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 64,25 пункта (2,06%) и оказался на отметке 3052,14 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 244,51 пункта (2,72%) — до 8736,26 пункта.

В понедельник торги на Нью-Йоркской бирже завершились крупнейшим за последние два года падением индексов. Во вторник и среду снижение ключевых индексов продолжилось.

«В краткосрочной перспективе мы ведем себя крайне осторожно, — приводит телекомпания CNBC слова специалиста компании Ascent Private Capital Management Тома Хейнлина. — В вопросе коронавируса нет экспертов. За время работы в сфере инвестиций мы никогда не сталкивались с чем-либо подобным».(ТАСС)