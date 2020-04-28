Ключевой фигурант дела о крушении MH17 – генерал ФСБ

Расследовательская группа Bellingcat идентифицировали одного из ключевых фигурантов дела о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing 777 в 2014 году. Расследование опубликовано на сайте группы 28 апреля.

По версии расследователей, фигурирующий в перехваченных накануне крушения телефонных переговорах «Владимир Иванович» – это заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук» с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает. (gordonua.com)