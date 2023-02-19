Китай не желает затягивания и разрастания украинского конфликта. Об этом глава канцелярии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Мюнхене, сообщает РИА Новости.

«Мы не хотим, чтобы украинский кризис затягивался и расширялся, и мы готовы работать с международным сообществом для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации и неуклонно стремиться к миру», — заявил Ван И.