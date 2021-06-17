Китай успешно запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами, направляющийся к строящейся орбитальной станции КНР, говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-12» стартовала в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 мск) с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

«Примерно через 573 секунды после старта пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12″ отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Трое космонавтов успешно отправлены в космос, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным», — говорится в сообщении программы полетов.