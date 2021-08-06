Китай осуществил в пятницу успешный запуск в космос спутника Zhongxing-2E («Чжунсин-2-и»). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск состоялся с космодрома Сичан (южная провинция Сычуань) в 00:30 по местному времени (19:30 мск в четверг). Старт состоялся при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3-би» (англоязычное название — Long March-3B).

Аппарат уже вышел на заданную орбиту. Деталей о назначении спутника не приводится.

Нынешний запуск стал 383-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».(ТАСС)