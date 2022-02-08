Лидеры России и Китая заявили о необходимости нового миропорядка, сообщает американское издание CNBC. Речь идет о смещении баланса сил в сторону Москвы и Пекина от Вашингтона, его партнеров и союзников.

Двое ведущих авторитарных лидеров нашего времени объявили о беспрецедентной общей цели, возможно, даже о фактическом альянсе по обеспечению безопасности, в основе которого лежит стремление выстроить новый миропорядок взамен порядка, созданного Соединенными Штатами и их партнерами после Второй мировой войны, пишет автор, президент и генеральный директор Атлантического совета Фредерик Кэмп.

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин захотели убедиться, что от внимания мира не ускользнет значение их 38-й личной встречи, которая прошла в Пекине всего за несколько часов до церемонии открытия Зимних Олимпийских игр, пока более 100 тысяч российских военных угрожают независимости и суверенитету Украины.

В эти выходные Си и Путин опубликовали свое амбициозное совместное заявление объемом 5300 слов на английском языке. В заявлении они сделали акцент на «тенденции перераспределения баланса мировых сил», то есть смещения этого баланса в сторону своих стран от Соединенных Штатов и их демократических партнеров и союзников.

Автор приводит краткое резюме: Россия и Китай объединяются, демонстрируя такой уровень сотрудничества, который превосходит даже партнерство Сталина с Мао, в регионах друг друга и по всему миру. Впервые Пекин встал на сторону Москвы в ее противостоянии расширению НАТО и поддержал сформулированное Путиным видение новой европейской структуры безопасности. В свою очередь, Россия выступила против соглашения по безопасности, заключенного Австралией, Соединенными Штатами и Великобританией, поддержала «Политику одного Китая», приняла формат сотрудничества Россия – Индия – Китай и благословила Пекин на реализацию его арктических амбиций.

Россия и Китай не называют свое партнерство альянсом по образу и подобию НАТО, однако они открыто заявляют о своих амбициях.

Си и Путин, говорится в их совместном заявлении, «подтверждают, что российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен „холодной войны”. Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах».

В этом заявлении стороны пересматривают само значение демократии, чтобы теперь оно охватывало их репрессивные системы, которые подвергают СМИ цензуре, запрещают инакомыслие, отправляют политических оппонентов за решетку и поддерживают авторитарные системы с аналогичными позициями.

В этой связи, конечно, возникает вопрос — насколько серьезны вызовы для международного порядка, исходящие теперь от Китая и России? Если теперь это конкретный союз, то Пекин может попытаться использовать Москву как агрессивный инструментарий против тех государств, чьи интересы будут вступать в противоречие с планами Поднебесной. Смогут ли демократии в случае возникновения такой опасности дать агрессивный и слаженный отпор России и Китаю?

Своим мнением по этому поводу поделился с # Вахтанг Маисая, доктор политических и военных наук, профессор (Тбилиси):

— Сегодняшний мир изменяется, и это напрямую связано с вопросом баланса сил между США и Китаем с Россией. Последнее совместное заявление КНР и РФ, сделанное в Пекине, фактически означает создание нового альянса. Пока что там никак не обозначается военно-политическая окраска, но этот союз создается примерно в том же ключе, что и новый блок сотрудничества в Восточной Европе, участниками которого стали Великобритания, Польша и Украина. Перерастут ли эти форматы в военно-политические альянсы? Это пока вопрос, но признаки движения к этому есть.

Можно сказать, что Запад уже сам раскололся – из-за кризиса в Украине. Сейчас мы видим атлантический (талассократический) Запад, который представляют такие государства как США, Великобритания, Польша, Балтийские страны, Канада и Австралия. И так называемый теллурократический Запад – то есть, европейский, представленный в основном главными государствами Евросоюза. Это Франция, Германия, Венгрия, Италия, Испания, страны Бенилюкса и т. д.

То есть, можно сказать, что борьба сейчас идет между атлантическим Западом и новым евразийским центром во главе с Китаем и Россией. В их совместном заявлении сказано, что они уже де-юре считают друг друга мировыми державами, то есть, главными акторами мирового порядка. Что эпоха Америки, однополярного мира, глобальной гегемонии США уже закончилась, и сегодня мы уже видим триполярный миропорядок.

Самое главное, в этой декларации были обозначены и некоторые военные сферы сотрудничества – в обеспечении энергобезопасности, в развитии военно-космической области (в том числе лунная программа, имеющая военную составляющую), в совместном противостоянии дальнейшему расширению НАТО.

Но более проблемным обещает быть противостояние этого нового союза с недавно созданным военно-политическим объединением AUKUS (Австралия, Британия, США). Кроме того, Китай с Россией способны вовлечь в свой союз и ряд более мелких государств из собственного окружения, создать региональную группировку. Предпосылки к этому уже есть. Напомню, совсем недавно в Персидском заливе состоялись совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая. И такие же трехсторонние учения теперь готовятся в акватории Тихого океана.

А еще Китай и Россия договорились о сотрудничестве в освоении Арктики, и противостоянии США в этой части света.

То есть, фундамент для создания нового военно-политического альянса на пространстве Евразии уже заложен, по-моему. И создается он против талассократического Запада.