Китай развенчал 24 «мифа» о своей причастности к ситуации с COVID-19

Министерство иностранных дел Китая выпустило статью с опровержением заявлений властей США о причастности китайской стороны к распространению коронавируса нового типа, документ опубликован на официальном сайте министерства, сообщает Газетва.Ру.

В 30-страничной статье МИД Китая опровергает 24 «мифа» о своей причастности к сложившейся ситуации, в числе которых заявления о создании вируса в лаборатории города Ухань и обвинения в замалчивании информации о вирусе.

Ранее США неоднократно обвиняли Китай в распространении коронавируса нового типа и в сокрытии сведений о пандемии.