Китай развенчал 24 «мифа» о своей причастности к ситуации с COVID-19

Министерство иностранных дел Китая выпустило статью с опровержением заявлений властей США о причастности китайской стороны к распространению коронавируса нового типа, документ опубликован на официальном сайте министерства, сообщает Газетва.Ру.

В 30-страничной статье МИД Китая опровергает 24 «мифа» о своей причастности к сложившейся ситуации, в числе которых заявления о создании вируса в лаборатории города Ухань и обвинения в замалчивании информации о вирусе.

Ранее США неоднократно обвиняли Китай в распространении коронавируса нового типа и в сокрытии сведений о пандемии.

| 2020-05-10T22:33:12+00:00 10 мая 2020, 23:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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