Руководство Китая сохранит единство страны и будет жестко пресекать попытки Тайваня обособить остров. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, пишет Xinhua News Agency.

«Мы будем действовать решительно, жестко пресечем попытки сторонников так называемой независимости Тайваня, а также вмешательство внешних сил», — подчеркнул он.

Ма Сяогуан утверждает, что Китай рассчитывает на поддержку тайваньцев «ради прекрасного будущего и объединения возрождающейся нации».

«Сепаратисты на Тайване — большая преграда на пути объединения родины», — добавил чиновник. По его мнению, они являются «серьезной болезнью», препятствующей развитию страны.