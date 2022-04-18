Кассовые сборы Китая в минувшие выходные упали до рекордно низких значений за 2022 год. Это произошло после ужесточения ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, сообщает The Variety со ссылкой на данные компании Artisan Gateway.

Согласно отчету Artisan Gateway, общенациональная касса за уикенд составила всего $10,5 млн. Совокупные сборы с начала года на данный момент равны $2,42 млрд, что на 28% ниже аналогичного показателя 2021-го.

На первом месте в китайском бокс-офисе расположился фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», собрав $3 млн. Вторую строчку занял боевик китайского производства «Человек, который упал на Землю» с предварительными показателями в $2,7 млн. Закрыл тройку лидеров мультфильм «Монстры на каникулах 4: Трансформания», собравший $1,3 млн.