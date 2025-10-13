Портовые сборы Китая в отношении судов США призваны обеспечить справедливую конкуренцию на международных рынках. Об этом заявил официальный представитель Главного таможенного управления КНР Люй Далян.

«Что касается портовых сборов для судов <…>, контрмеры Китая — это необходимые ответные действия, направленные как на защиту законных прав и интересов китайских отраслей и предприятий, так и на поддержание справедливой конкуренции на международных рынках морских перевозок и судостроения», — подчеркнул он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, аналогичные меры, принятые Вашингтоном, следует рассматривать как типичное проявление протекционизма и односторонней политики, которая носит дискриминирующий характер. «Мы надеемся, что американская сторона признает свои ошибки, будет взаимодействовать с Китаем в духе взаимного согласия, вернется на правильный путь диалога и консультаций», — подытожил Люй Далян.