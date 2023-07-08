Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, на сборах с участием командиров воинских частей, находящихся в подчинении Управления военной полиции, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя свободы, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На сборах были заслушаны доклады об организации подразделениями военной полиции патрульной службы на контрольно-пропускных пунктах в первом полугодии текущего года, охране объектов, распределении движения военных транспортных средств, обеспечении безопасного движения колонн и других задачах, были также обсуждены мероприятия на предстоящий учебный период.

Были переданы поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о более качественной организации деятельности комендантской службы подразделений военной полиции и повышении бдительности на освобожденных территориях в течение очередного учебного периода.

В заключение вниманию участников сборов было представлено показательное занятие по огневой подготовке.