Китай принял решение отозвать посла КНР из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть «представительство» в стране, говорится в заявлении МИД КНР.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил, что остров собирается открывать представительство в Литве, оно будет располагаться в Вильнюсе и называться «Тайваньским представительством в Литве». Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте со своей стороны заявила, что Литва в октябре-ноябре откроет торговое представительство на Тайване.

«Недавно правительство Литвы, невзирая на неоднократные представления китайской стороны и предупреждения о последствиях, заявило, что разрешит тайваньской администрации открыть «представительство» от имени «Тайваня», это стало грубым нарушением принципов коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в заявлении МИД КНР.