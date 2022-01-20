Китай, как ожидается, в этом году начнет комплектовать свои истребители пятого поколения J-20 новыми авиадвигателями WS-15 с управляемым вектором тяги. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

«Двигатели на J-20 будут заменены на WS-15 после завершения проверок», — отметил источник издания, близкий к Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Нововведение позволит значительно улучшить маневренные характеристики этих самолетов и приблизить их к американским F-22 Raptor, отмечает издание.

Китайские специалисты разрабатывали двигатели с управляемым вектором тяги около двух десятилетий, но эти работы постоянно отставали от графика, поскольку не удавалось решить ряд технологических проблем и довести их до нужных стандартов.

Истребители J-20 стали поступать на вооружение ВВС НОАК с 2017 года. Они оснащались российскими турбореактивными двухконтурными силовыми установками АЛ-31Ф, а затем китайским аналогом WS-10C — усовершенствованной версией более старого двигателя WS-10.

Как отмечает газета, Китай планирует развернуть по меньшей мере 200 самолетов этого типа.