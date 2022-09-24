Агентство Спутник-Армения 23 сентября опубликовало статью о гибели 36-летней армянской военнослужащей Ануш Апетян. «Снайпер Ануш Апетян погибла, расстстреляв все патроны», читаем мы в заголовке.

Один из моментов, который привлекает внимание, рассказ об обстоятельствах смерти военнослужащей:

«На территории, где служила Ануш, шли ожесточенные бои. Более того, дело дошло до ближнего боя. Ануш приказали уходить с позиций, но она ответила: «Где мои товарищи, там и я». Ануш не только выполнила поставленную перед собой задачу, но и вытащила раненого сослуживца с поля боя.

— Боевые товарищи говорят, Ануш по своему складу была неудержимой, такой и осталась до последнего. Враг не смог взять позицию ближним боем, начался артобстрел, вследствие чего погибли Ануш и товарищ по отряду — Самсон Костандян. Тела обоих сразу же спустили с позиции. Кстати, эта позиция сегодня находится под нашим контролем», — говорит Гехам».

Гехам, который со ссылкой на «боевых товарищей» Апетян рассказывает журналисту, где и как погибла снайперша, что стало с телом убитой – родной ее брат… Подождите, но до сих пор в заявлениях официальных структур Армении, многочисленных материалах армянских СМИ утверждалось совсем другое. Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Армении Эдуард Асрян сразу же обвинил азербайджанских солдат в жестоком убийстве «армянской медсестры» Ануш Апетян. Как передавал News.am, «в своей речи начальник генштаба упомянул видео, которое предположительно снято азербайджанским солдатом. Ролик содержит кадры издевательства над военнопленными девушками, которых подвергли пыткам и сексуализированному насилию».

«В Интернет попало видео, на котором видны обезображенные тела двух армянских девушек», сообщало другое издание. Одна из них — «Ануш Апетян была военной медсестрой. Её изнасиловали, выкололи глаза, а в глазницы вставили камни. Ей отрезали пальцы рук и засунули их в рот», — утверждалось в сообщении.

А 16 сентября, на встрече с иностранными дипломатами и представителями международных организаций тот же начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Эдуард Асрян заявил:

«Обращаю ваше внимание на зверства, совершенные подразделениями ВС Азербайджана, их военнослужащими на наших боевых позициях, в отношении наших военнослужащих, даже женщин-военнослужащих. У меня в телефоне есть эти фотографии, видеоматериал, могу показать. <…> Я покажу вам это видео, нет слов, чтобы все это описать, там видно, как они расчленили женщину-военнослужащую, отрезали ей ноги, пальцы, раздели догола, это просто последняя степень зверства».

Как пишет издание OC Media, видео, о котором рассказал Асрян, было снято азербайджанскими солдатами и распространилось в соцсетях. А бывший омбудсмен Армении, правозащитник Арман Татоян нашел неопровержимые доказательства: «На ее теле написано название азербайджанских спецслужб: «YAŞMA» или «ЯШМА». То есть, преступления совершили именно они».

Вот такие вот картины рисует нам армянская пропаганда, продолжая попытки пугать мир кровожадными азербайджанцами, глумящимися даже над трупами медсестер. Только не проходит и двух недель, медсестра оказывается опытной снайпершой, военная карьера которой началась с тренировок в VOМА. По словам отца Ануш Апетян, там ей удалось стать одной из семи лучших снайперов. «Впоследствии Ануш вступила в военно-патриотический отряд «АТАН», после чего перешла на воинскую службу в Джермуке,.. воевала еще во время таушской эскалации в июле 2020 года».

Прочитав рассказы близких об Ануш Апетян, задумываешься над еще одним вопросом: как же тело снайперши, которое сразу после ее смерти было спущено боевыми товарищами с позиции, неизменно находящейся под армянским контролем, могло попасть в руки азербайджанских спецназовцев, чтобы те над ним глумились, а потом, засняв все это на видео, распространили омерзительные кадры в соцсетях, чтобы дать в руки армянских пропагандистов очередной повод для новых обвинений?

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