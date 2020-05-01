Каждый матч Неймара обходится «ПСЖ» почти в 4 млн евро

Стало известно, в какую сумму «ПСЖ» обходится каждая игра нападающего Неймара.

По подсчетам GiveMeSport, на Неймара с 2017 года было затрачено почти 300 млн евро (222 млн евро – сумма трансфера из «Барселоны», почти 70 млн евро – зарплата).

За последние три сезона Неймар провел за «ПСЖ» 80 матчей, в которых забил 69 мячей. Всего же команда сыграла 155 игр.

Таким образом, каждая игра Неймара обходится «ПСЖ» в 3,65 млн евро.

При этом отмечается, что до приостановки чемпионатов Неймар был вторым игроком Европы с точки зрения статистики и уступал лишь нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

В этом сезоне Неймар сыграл 15 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.

Вчера было официально объявлено о том, что Лига 1 завершена досрочно. Чемпионом стал «ПСЖ». (sports.ru)