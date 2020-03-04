С 5 марта приостанавливается авиарейс Нур-Султан — Баку из-за коронавируса

Правительство Казахстана в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса covid-19 с 5 марта сокращает количество авиарейсов в столицы Азербайджана и Японии, сообщает в среду пресс-служба казахстанского Комитета гражданской авиации (КГА).

По данным ведомства, с четверга приостанавливается авиарейс Нур-Султан — Баку.

Число авиарейсов из Алматы в Баку уменьшается с пяти до двух, авиакомпания Air Astana будет отправлять из казахстанского мегаполиса в столицу Азербайджана вместо трех один рейс, авиакомпания Azerbaijan Airlines вместо двух один рейс. Число рейсов из прикаспийского Актау в Баку казахстанская авиакомпания SCAT сокращает с семи до одного в неделю.

Также с 5 марта сокращается количество рейсов в неделю по маршруту Нур-Султан — Токио — с двух до одного рейса (SCAT).

В КГА напомнили, что все регулярные рейсы (34 рейса в неделю) между Казахстаном и Китаем были приостановлены с 3 февраля.

Кроме того, с 1 марта в Казахстане введен четвертый этап усиления, расширяющий перечень стран, к прибывшим лицам, к которым применяются карантинные мероприятия.

«С 1 марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан — Сеул и Алматы — Сеул с девяти до трех рейсов в неделю: авиакомпания Air Astana по маршруту Нур-Султан — Сеул с двух до одного рейса в неделю, по маршруту Алматы — Сеул с пяти до одного рейса в неделю и авиакомпания Asiana Airlines с двух до одного рейса в неделю. Рейсы по маршруту Алматы — Тегеран авиакомпании Mahan Air приостановлены с 1 марта (один рейс в неделю)», — говорится в сообщении комитета.(Интерфакс)