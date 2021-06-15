Весьма интересное заявление, наводящее на неприятные догадки, сделал сегодня Пашинян. Армянские власти после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе передавали карты минных полей территорий, перешедших под контроль Баку, через миротворческий контингент РФ. Об этом, как передает ТАСС, и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян рассказал 14 июня на митинге в городе Арташат Араратской области.

«Некоторые оппозиционные деятели и СМИ заявляют, что мы держали в тайне от РФ наличие карт минных полей. Это полнейший абсурд, потому что до этого сколько карт маленьких минных полей мы передавали Азербайджану, делали это исключительно через наших российских коллег — миротворцев РФ», — сказал он.

Итак, Пашинян говорит, что эти карты передавались Азербайджану, но оснований с точностью утверждать такое у Никола нет – он же сам отмечает, что передавались они через миротворцев. Однако официальный Баку ни разу ни о каком получении минных карт через миротворцев не сообщал. Так о чем это говорит? Вариантов тут всего несколько.

Ереван вообще не передавал такие карты – и это значит, что Пашинян лжет, а это маловероятно, поскольку быть уличенным во вранье прямо перед выборами вовсе не в его интересах. Москва по каким-то причинам дала приказ своим миротворцам не передавать Баку карты, полученные из Еревана. Карты дошли до Баку, но власти Азербайджана по каким-то своим соображениям решили скрыть эту информацию от общественности.

Интересно, какой из вариантов выглядит наиболее правдоподобным, и почему?

Своими мыслями на этот счет поделились с # известные эксперты.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— С точки зрения внутриполитических интересов Никола Пашиняна, его заявление о передаче карт минных полей Азербайджану через российских миротворцев связано, прежде всего, с дополнительными рисками для и.о. премьера Армении. Оппозиция и так критиковала его и его команду за нынешний акт передачи таких карт Баку – даже в обмен на пленных. Например, представитель блока «Армения» Артур Казинян заявлял, что «тот, кто отдал карту Николу, должен понимать, что совершил уголовное преступление, предусмотренные ст. 299 УК (передача государственной тайны иностранной организации или ее представителям)».

Реплику Пашиняна по поводу передачи таких сведений через миротворцев его противники тем более могут обернуть против него – они могут обратить внимание, что в таком случае подобные шаги ранее делались без всякой практической пользы для Еревана. Поэтому, скорее всего, и.о. премьера Армении своей репликой о передаче таких карт через российских миротворцев хотел продемонстрировать баланс в отношениях Еревана с Грузией и США с одной стороны, и с Россией — с другой. Возможно, Никол Пашинян рассчитывал на позитивную реакцию широкой международной аудитории в принципе. Если внутренняя аудитория как правило одобряет именно минимальную готовность идти на уступки во внешнеполитических вопросах (способность быть «Мистером Нет»), то международная скорее с большим пониманием воспримет сообщения о неоднократной передаче карт минных полей.

Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета:

— Вероятнее всего Пашинян всё же лжет. Потому что ложь сопровождает практически всю его политическую деятельность с момента избрания премьер-министром. Кроме того, мы хорошо помним и то, как он отрицал наличие в Армении карт минных полей Карабаха, пытался скрыть этот факт.

Именно то же утверждали и некоторые другие представители официального Еревана. Более того, они доходили даже до утверждений, что таких карт и вовсе не существует.

Поэтому я думаю, Пашинян эти карты никому ранее не передавал, держал на случай форс-мажорных обстоятельств, а когда понял, что не добьется возвращения диверсантов, решил кое-какими из них пожертвовать.

Помню и другое – ведь Пашинян очень долго утверждал, что на стороне Азербайджана воюют наемники. И эта ложь впоследствии тоже была разоблачена. Потому что на стороне Азербайджана, кроме моральной и политической поддержки Турции, никаких наемников не было.

Его утверждения о том, что он и ранее передавал карты минных полей миротворцам, я думаю, трюк, который направлен на то, чтобы подставить Москву в преддверии выборов. Видимо, он понимает, что Кремль поддерживает Кочаряна, и в данной ситуации ему было бы неплохо лягнуть его с тем, чтобы подействовать на избирателей.

Виталий Арьков, российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS:

— Что я могу сказать: Пашинян — лжец и провокатор! И этой очередной ложью и провокацией он стремится бросить тень недоверия на взаимоотношения Москвы и Баку. Поездка в Париж и консультации с западными «хозяевами» не прошли даром. Каких еще пакостей ждать от Пашиняна?

Аваз Гасанов, конфликтолог, правозащитник, директор Объединения гуманитарных исследований:

— То, что говорится в Армении в канун выборов, не вызывает доверия. Нас должен интересовать результат. Мы получили то, что хотели. Восстановление Агдама является приоритетом для страны, поэтому, получив карту минных полей, Азербайджан ускорит процесс восстановления района.