Картографическое оружие: удочка уже закинута…

Чтобы управлять не только своей огромной (Россия — самая большая по площади страна земного шара!) территорией, но и территориями соседних постсоветских республик, в распоряжении Москвы была и теперь есть не только большая армия с мощным ядерным компонентом, но изощренная карта российско — советской империи, составленная самим товарищем Иосифом Сталиным – да, пожалуй, в этом мы убедились не только благодаря анализам российских и зарубежных авторов, но и на своем собственном опыте, т.к. после распада СССР, на его обширной территории возникли и по сей день продолжаются этно-территориальные конфликты, благодаря которым Россия сохраняет свое влияние непосредственно в пределах бывшей коммунистической империи…

Территория, как фактор, всегда играла особую роль в истории российской империи. В принципе, империй в истории было много, даже предостаточно. Но основные, ведущие империи мира, как правило, не присоединяли к себе чужие территории: они завоевывали другие государства, и те признавали их влияние, как говорится, верховный суверенитет и патронаж, аккуратно платили дань, во время войн выступали под одним флагом.

Российская империя же всегда присоединяла к себе чужие территории. Было время, когда, чтобы обеспечить себе более благополучную и спокойную жизнь, маленькие соседние государства обращались к русскому царю и признавали его влияние и господство.

А как поступал русский царь в подобных случаях? Через некоторое время аннулировались договора, ликвидировались местные царские династии и их территории присоединялись к российской. Так, например, случилось триста лет тому назад с грузинским царством, так же поступали российские цари и в отношении азербайджанских ханств.

Теперь же о самом важном и главном. Читатель, в принципе, может нас спросить: к чему мы все это говорим?

На днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был вынужден сам, как говорится, собственнолично обратиться к российскому депутату, председателю комитета по образованию и науке Госдумы господину Вячеславу Никонову, который на днях сказал приблизительно следующее: «Территория Казахстана большой подарок со стороны России» …

Председатель комитета по науке и образованию не обязательно должен быть историком, но элементарные знания по истории должны быть у всех: большая часть России, особенно, Сибирь и прилегающие к ней регионы являются территориями тюркских народов и народностей, — об этом свидетельствуют даже современные российские топонимы, которые, несмотря на столетия, не смогли преобразовать на русский лад.

Тогда в чем же дело? А в том, что обширная территория Казахстана уж давно привлекает российских политиков, дипломатов и военных идеологов.

В Казахстане все об этом прекрасно знают. Именно поэтому бывший президент Нурсултан Назарбаев управлял страной с ювелирной точностью. Он даже столицу по этой причине перенес на север страны.

В Кремле уже чувствуют, что в этом регионе также маячат полумесяц и синий цвет, т.е. атрибуты тюркизма, поэтому не прочь забросить свой крючок и в этот регион. Временами тут также пытались спровоцировать приграничные, межэтнические и межрелигиозные конфликты, но они не стали продолжительными.

Что касается территории Казахстана, она на самом деле большая, особенно, ее северная часть. В советское время тут проживали в основном русские и другие народности, даже немцы. Казахи же жили в основном на юге страны. Москва раньше использовала северный Казахстан как ядерный и космический полигон – теперь нет ни того ни другого. Только Байконур, и то в аренду. Есть Казахстан и его единый хозяин – казахский народ. Понятно, что такое положение дел в Москве кое-кого не устраивает. Но там должны знать одно: никто никому территории — земли не дарил и теперь не дарит, потому что земля не дарится, она завоевывается. Пойдет ли Россия на еще одну провокацию у своих южных границ, покажет время. Но удочка уже закинута…