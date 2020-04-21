Каррагер про Озила: «Самый высокооплачиваемый игрок должен быть примером»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал решение хавбека «Арсенала» Месута Озила отказаться от снижения зарплаты.

«Его агент не сделал ему ничего хорошего, сказав три или четыре недели назад, что нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Я всегда чувствовал, что здесь может возникнуть проблема.

Есть всего две группы игроков, которые могут не в полной мере участвовать в снижении зарплат: это молодые парни, у которых, возможно, не было достаточного дохода, или игроки, контракты которых истекают.

Но тот факт, что самый высокооплачиваемый игрок команды не пошел на это… Вся команда согласилась, и ты должен поступить так, как и все остальные игроки. Можно сказать, что он забил пиар-автогол.

Я не собираюсь нападать на него из-за денег, которые он заработал, винить людей, которые ему платят, но самый высокооплачиваемый игрок команды должен подавать пример», – сказал Каррагер.

Вчера стало известно, что Озил – один из трех игроков «Арсенала», отказавшихся понизить зарплату на 12,5%. Хавбек получает 350 тысяч фунтов в неделю.