Карабах – освобождение или перерастание в региональную войну?

Всем известно, что за время с начала боев в Карабахе состоялось уже несколько раундов встреч между главами МИД Армении и Азербайджана. Последние такие переговоры прошли в пятницу в Женеве. Там сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) отдельно и совместно встретились с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном.

По итогам встречи стороны договорились в срочном порядке предпринять ряд шагов, в том числе:

— стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом;

— стороны будут активно участвовать в выполнении операций по извлечению останков и обмену ими на поле боя, предоставляя МККК и личному представителя Действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности для содействия;

— стороны передадут МККК и личному представителя Действующего председателя ОБСЕ в течение одной недели список содержащихся в настоящее время военнопленных в целях обеспечения доступа и возможного обмена;

— стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с пунктом 2 совместного заявления от 10 октября.

Интересно, как можно оценить эти итоги? Можно ли вообще назвать эти переговоры в Женеве результативными?

Второй момент — премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором подробно описал ситуацию в Нагорном Карабахе и, учитывая союзнический характер взаимоотношений двух стран, попросил определить форму поддержки по обеспечению безопасности Армении. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД.

«Учитывая факт приближения боевых действий к границе Армении и посягательства уже на территорию Республики Армения, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой начать немедленные консультации для определения формы и степени поддержки, которую РФ может оказать Армении для обеспечения безопасности, принимая в основу союзнические отношения и 2 статью Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г.», — отмечается в сообщении.

Москва не замедлила с ответом, но почему-то не сам Путин (или хотя бы его пресс-секретарь), а МИД России отреагировал на обращение Пашиняна к российскому президенту. В сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ говорится, что в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию республики.

Что, интересно, означает такой ответ Москвы, и какие выводы из него напрашиваются? Своим мнением на этот счет поделились с # известные эксперты.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— Судя по заявлениям сторон конфликта, военные действия вокруг Карабаха по-прежнему ведутся – пока это ставит под вопрос результативность переговоров в Женеве. Впрочем, вряд ли сами сопредседатели МГ ОБСЕ ожидали быстрых результатов в решении проблемы. В то же время, чем дольше длится нынешняя вооруженная эскалация конфликта, тем больше вероятности, что и Баку, и Ереван будут демонстрировать готовность хотя бы к минимальным шагам в рамках диалога.

Если говорить о реакции российской стороны на обращение Никола Пашиняна, по сути, МИД РФ подтвердил позицию, уже представленную Владимиром Путиным в начале октября 2020 года – тогда российский президент заявил, что «мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», а его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже акцентировал внимание на том, что «обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах».

Обратим внимание, Никол Пашинян, выступивший c соответствующим обращением к российскому президенту, в опубликованном позже интервью Al Jazeera отметил, что «Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником, и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет». Это может свидетельствовать о следующем — Ереван не уверен, что в краткосрочной перспективе Москва может принципиально активизировать давление на Баку по вопросам военных действий в Карабахе.

При этом для премьера Армении важно не только вести закрытые консультации с российской стороной, но и периодически демонстрировать своим согражданам, что такая работа идет. Тем более, что практически одновременно с обращением Никола Пашиняна к Владимиру Путину появилось заявление о намерении экс-президентов Армении Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна отправиться в Москву для ведения диалога по тому же вопросу. Правительство Армении публично солидаризовалось с данной акцией — недаром о таких планах экс-президентов заявляла пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворкян. Однако дискуссии, насколько масштабным было бы вмешательство России в ситуацию, если бы у власти был не Пашинян, в Армении ведутся – это будет подталкивать действующего армянского премьера и представителей его команды к более активным публичным усилиям по выстраиванию диалога с Москвой.

Политолог, востоковед Зардушт Ализаде:

— Женевские договоренности я оцениваю положительно, потому что они являются шагом в сторону выполнения сторонами требований международного права.

А обращение Пашиняна к Путину есть выполнение московского указания — оно дает Кремлю простор для маневра.

Как Азербайджан на поле боя и Турция в политическом поле накапливают ресурсы для будущего торга, так и Россия готовит почву для того, чтобы начать выкладывать свои карты. А карты она начала готовить также с помощью Армении.

Но в целом сия кампания меня не очень печалит, ибо у Эрдогана в запасе заранее объявленная карта, поддержанная, я полагаю, добром Вашингтона. И в России об этом догадываются.

Идет соревнование: кто быстрее — азербайджанская армия освободит Шушу раньше, или Россия начнет реально вмешиваться «ограниченным контингентом российских войск» в Армении?

Если это случится, то быть большой региональной войне. В этой войне не поздоровится ни Армении, ни Азербайджану. Будет не до Карабаха…