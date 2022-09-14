Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов сообщил, что клуб обратился в УЕФА с просьбой о минуте молчания в память о наших шехидах перед матчем 2-го тура Лиги Европы с французским «Нантом».

Ответ УЕФА последует завтра. Матч «Карабах» — «Нант» состоится в четверг на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.

В ночь с 12 на 13 сентября Вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. При ее предотвращении погибли 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, в том числе 42 военнослужащих Азербайджанской армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы.