Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе первого новогоднего обращения к гражданам упомянул тем Украины, подчеркнув важность нерушимости границ. Текст послания опубликовала пресс- служба правительства.

Вопросы внешней политики канцлер затронул в конце своей речи. Он отметил, что с 1 января ФРГ станет председателем в Большой семерке (G7). Также Шольц указал, что для безопасности в Европе важным является трансатлантическое сотрудничество.

«В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», — подчеркнул он.

В большей степени обращение канцлера касалось вопросов внутренней политики страны. Так, он отметил «безупречную, почти дружескую» передачу власти от прежнего правительства, что стало для общества хорошим сигналом. Как указал Шольц, прошедший год был полон вызовов, однако власти ФРГ их «решительно приняли».