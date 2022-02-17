При организационной поддержке сети азербайджанцев Канады (Cash) (Network of Azerbaijani Canadians) парламенту Канады была представлена петиция в связи Ходжалинским геноцидом.

Петиция опубликована при поддержке члена парламента Канады от Консервативной партии Майкла Купера и представлена в парламент с подписями 1500 граждан Канады.

Азербайджанцы, проживающие в Канаде, приняли активное участие в сборе подписей для петиции.

Cash намерена продолжить эту работу и в предстоящий период донести мнение азербайджанской общины до канадских политиков и правительственных органов.