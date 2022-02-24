Власти Канады вводят санкции в отношении членов Совета безопасности РФ, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, министра финансов Антона Силуанова и министра юстиции Константина Чуйченко, передает ТАСС.

Трюдо сообщил, что власти Канады вводят дополнительный пакет экономических санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине.

«Мы также наложим санкции на членов Совета безопасности РФ, включая министров обороны, финансов и юстиции», — сказал он.

«Мы вводим дополнительные жесткие санкции, — сказал он. — Эти санкции направлены против 58 физических и юридических лиц, включая представителей российской элиты и членов их семей». Он подчеркнул, что санкции скоординированы с канадскими союзниками.

Власти Канады аннулируют все экспортные разрешения, выданные ранее российским компаниям.

«Мы прекращаем [выдачу] всех экспортных разрешений для России и отменяем уже выданные разрешения, эти санкции имеют широкий охват», — сказал Трюдо.