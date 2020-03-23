Канада первой отказалась от участия в летней Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет (НОК) Канады принял решение не отправлять спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио из-за распространения коронавируса. Текст заявления НОК Канады опубликовал портал CBC.

На данный момент Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом.

НОК Канады стал первым, кто официально отказался от участия в Олимпийских играх в запланированные даты. Сборная Канады два раза не принимала участие в летних Олимпийских играх (в Афинах в 1896 году, в Москве в 1980 году). Ранее глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу обратился к Баху с просьбой о переносе. Также с просьбой перенести Игры в Токио выступили, в частности, национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении, Хорватии, Федерация легкой атлетики США, испанские федерации футбола и легкой атлетики.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения. (ТАСС)