Правоохранительные органы Канады начали расследование обстоятельств гибели пяти человек при аварии батискафа «Титан», погружавшегося к затонувшему «Титанику». Об этом сообщило в субботу, 24 июня, агентство AFP.

Представители Агентства по безопасности на транспорте Канады (TSB) в этот день поднялись на борт судна Polar Price, которое доставило «Титан» к месту погружения в Атлантическом океане, и с которого с экипажем поддерживалась связь до момента аварии. «Наша задача — выяснить, что произошло и почему, а также понять, что необходимо изменить, чтобы снизить вероятность таких происшествий в будущем», — заявила глава TSB Кэти Фокс. Расследование, по ее словам, может продлиться от полутора до двух лет. TSB не имеет права предъявлять обвинения и определять административную или уголовную ответственность.

Между тем, Королевская канадская конная полиция (RCMP) выясняет, нет ли в цепочке обстоятельств, приведшей к гибели экипажа «Титана», признаков уголовного преступления. Если такие признаки будут обнаружены, полиция начнет полноценное расследование.

«Титан» начал погружение к «Титанику» утром 18 июня. На борту были пять человек: британский бизнесмен и основатель компании Action Group Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулеманом, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и Стоктон Раш — CEO компании OceanGate, организовавшей погружение. Запас кислорода в подводном аппарате был рассчитан максимум на 96 часов.

Связь между батискафом и судном Polar Price прервалась через 1 час и 45 минут после начала миссии. Поиски «Титана» продолжались четыре дня. Рядом с местом погружения 22 июня были найдены обломки внешней обшивки пропавшего аппарата. В тот же день OceanGate признала, что все члены экипажа «Титана» погибли. Это подтвердила и береговая охрана США, участвовавшая в спасательной операции.

По версии спасателей, к разрушению батискафа могла привести имплозия — взрыв, направленный внутрь. Специалисты допускают, что обшивка «Титана» не выдержала давления воды на глубине 3,8 тыс. метров. Члены экипажа при этом погибли, по-видимому, мгновенно. Эксперты неоднократно предупреждали руководство OceanGate, что батискаф небезопасен, однако компания игнорировала предупреждения. Ранее OceanGate успешно доставила к «Титанику» почти 60 частных клиентов и около 20 ученых. (DW)