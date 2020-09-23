«Как только азербайджанские танки припаркуются в Ереване, армяне станут шелковыми»

Интервью с российским военным экспертом Алексеем Хлопотовым:

— Армения концентрирует на линии соприкосновения свои войска. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, это есть не что иное, как подготовка к войне. К тому же ведется зондаж позиции ОДКБ в будущем столкновении. По вашему мнению, какой она будет, позиция ОДКБ?

— ОДКБ уже демонстрирует свою позицию, проводя учения «Кавказ-2020» в регионе. Напомню, не менее значительные учения, названные Российской стороной «внезапной проверкой», но от чего-то «заранее запланированные» уже проводились тут в июле. Как раз в разгар кризиса на армяно-азербайджанской границе. На мой взгляд, в настоящий момент идет нагнетание напряженности со всех сторон.

Ильхам Алиев абсолютно прав – Армения готовится уже не просто к провокациям, она готовится к войне. Азербайджан вынужден демонстрировать свою готовность к отражению агрессии, а также демонстрировать, что у него то же есть друзья, которые его не бросят в трудную минуту, друзья, готовые выступить своей военной силой на защиту Азербайджана. Я имею ввиду Турцию. Россия, а, следовательно, и ОДКБ, бряцают на границе оружием, демонстрируют свою решимость «вписаться» за Армению в случае чего. Вот только действия самой Армении разрушают ОДКБ изнутри, подрывают его авторитет. Уже сейчас очевидно, что кроме России, Армению никто не поддержит: ни Беларусь, ни Казахстан, о Киргизии и Таджикистане даже речи нет.

Насколько далеко готова зайти в этом вопросе Россия – это пока неизвестно. Однако, на мой взгляд, учитывая экономическую и политическую ситуацию в России, последняя ограничится лишь угрозами, запугиванием, но не решится на активные военные действия. С другой стороны, Кремль будет изо всех сил стремиться сохранить существующий status quo, так как еще одна война у границ ему не нужна, и при этом есть желание сохранять влияние на обе стороны конфликта. Поэтому, демонстрируя готовность выступить на защиту Армении всей своей военной силой, Москва будет пытаться оказывать давление и на Ереван, удерживая его от необдуманных поступков.

— По словам главы государства, если в отношении Азербайджана будет совершена масштабная провокация, то это дает право ВС Азербайджана вести боевые действия на территории самой Армении. Какая роль будет отведена российским Т-90С в случае реализации такого сценария?

— Уточню: речь, наверное, о «российских» танках Т-90С, приобретенных Азербайджаном, и на сегодня являющихся главной ударной силой его сухопутных войск. Что касается их применения, то тут играют роль два фактора. Первый – географический, т.е., то, где эти машины дислоцированы, второй – исходя из роли танков вообще. Танки – это оружие наступательное, их стезя – прорывы и глубокие операции в тылах противника, разрушение его коммуникаций, охваты, окружения. По имеющейся информации, на вооружении Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване, а это крайне важный стратегический район, состоят танки Т-90С (https://haqqin.az/news/126233?fbclid=IwAR2dQdSzhqS4IPNcNcaCpr7TiNTG-Xo4VdfzekYfKc07oAsOtj8Cg3_khXE) . Удары, наносимые из них – это удары либо в «подбрюшье» Карабаха, либо в «сердце» самой Армении. В зависимости от замысла командования, мне видятся три возможных направления действий. Первое — это, конечно же, бросок в направлении армянской столицы – Еревана. Второй – направление Лачинского коридора – удар, направленный на отсечение юго-западной части Карабаха. Третий — на мой взгляд наименее вероятный – бросок вдоль Аракса для открытия транспортного коридора между Нахчываном и «метрополией». Наименее вероятным это направление делает следующее соображение: полное освобождение Карабаха автоматически решает эту проблему. Равно как и захват столицы Армении. Если азербайджанские танки припаркуются в Ереване, армянам ничего не останется, как согласиться на условия Баку, и тогда обозначенная проблема также «автоматически решится».

На применение танков также большое влияние оказывают горы, имеющиеся в этом регионе горные хребты. Следовательно, действия танков могут быть развернуты только вдоль уже имеющихся дорог, что как раз не противоречит указанным мной направлениям действий.

— Недавно в российских СМИ появилась публикация о том, что Армения в Карабах переселяет террористов из ПКК (РПК). Представляют ли они угрозу для азербайджанской армии?

— Угрозу – вряд ли. Помеху – да. Со стороны Армении – это вынужденная мера, ибо у них просто нет людского мобресурса, нет достаточного количества населения. Но, так или иначе, даже при операции по деоккупации Карабаха, не затрагивая территории самой Армении, все равно азербайджанская армия, как и любая другая на ее месте, столкнется с сопротивлением фанатиков. При этом, профессиональный террорист он или просто местный житель, которому промыли мозги, особой разницы нет. Армия не должна обращать внимание на эти «уколы». Это уже дело МВД и контртеррористических подразделений органов госбезопасности. При этом, конечно, армия должна оказывать им содействие. Однако, ее первейшая задача, это все же освобождение территории. «Зачистка» — это вторично.

— По Вашему мнению, без внешнего вмешательства сколько времени продлится война между Азербайджаном и Арменией?

— Помимо внешнего вмешательства, на мой взгляд, есть еще один фактор, от которого зависит продолжительность боевых действий. Это их интенсивность. Если политическое руководство Азербайджана, а вслед за ним и армия, проявят решительность и натиск, то активная военная фаза продлится не более 10 дней. Всё по идее должно решиться в первые же часы. Нужен мощнейший деморализующий удар на всю глубину территории противника. У этой войны не должно быть такого понятия, как «тыл». Во всяком случае с армянской стороны. Ракетно-артиллерийские и авиационные удары, а затем десанты вглубь территории, действия штурмовых групп в населенных пунктах и активное пропагандисткое обеспечение компании – вот залог успеха.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»