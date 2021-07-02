В летний период, да еще и во время пандемии, развлечения для детей не могут похвастаться разнообразием и широким выбором.

# предлагает обзор самых интересных программ, участие в которых не только скрасит досуг детей и подростков, но и поможет им с пользой провести свободное время и каникулы.

Музей ковра, который всегда проявляет заботу о своих юных посетителях, подготовил программу «В здоровом теле здоровый дух!». Новая программа рассчитана на детей разных возрастов. Во время занятий дети занимаются йогой, в игровой форме узнают много интересного о традиционных ремеслах, учатся творить красоту, смотрят кукольные представления.

Первое занятие в рамках программы провела психолог компании Focus Group Наргиз Зейналзаде, которая провела тренинг по йоге и арт-терапии, а также рассказала детям о формировании привычек здорового образа жизни. За несколько часов занятий на свежем воздухе дети не только узнали интересную информацию о влиянии здорового образа жизни на здоровье человека, но и весело провели время.

Как сообщили # в музее, в ближайшее время будут анонсированы новые мероприятия в рамках данной программы, и подчеркнули, что сотрудники музея разрабатывают новые активности и делают все, чтобы каждое мероприятие надолго запомнилось юным участникам.

Стоит отметить, что Детский отдел музея и дальше будет проводить такие интересные мероприятия для детей во время летних каникул в соответствии с правилами карантина. Помня об этом, мы приглашаем всех подписаться на страницы музея в социальных сетях и присоединиться к программам, которые сотрудники подготовили для детей.

Не обошли в музее вниманием и взрослых посетителей. Новая акция Музея ковра порадует всех любителей культурного досуга — каждый четверг в 18.30 вход в музей и экскурсионные услуги будут бесплатными. Чтобы присоединиться к данной акции нужно «лайкнуть» страницу музея в соцсети Facebook, поделиться анонсом на своей странице и зарегистрироваться на бесплатное участие в туре. Согласно правилам карантина число участников экскурсии не должно превышать10 человек.

Музей Живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков также подготовил интересную программу для детей. В течении всего месяца здесь будут проводиться мастер-классы Little Master, в рамках которых известные художники и мастера будут обучать детей изобразительному искусству и керамике. Так, 10 июля мастер – класс проведет Анар Шамси, 17 и 31 июля – Хайят Насирова, 24 июля – Гюляра Исрафилзаде. К участию в мастер-классах приглашаются дети старше 8 лет. Регистрация участников ведется со вторника по воскресенье, участие – бесплатное.

Социально-экологический центр «ЭкоСфера» организует для детей городской лагерь в Историко-этнографическом музее-заповеднике «Гала». Ежедневно с 8.30 до 19.30 вечера дети участвуют в увлекательных программах. Тема лагеря — «Спасатели Черепах, а также домашние любимцы!». Юные участники наблюдают и изучают средиземноморских черепах, учатся лечить животных на муляжах, а во время похода в питомник к ветеринару узнают все о домашних питомцах — этологии и поведении животных, примут участие в тренировках служебных собак по послушанию и поиску «взрывчатых веществ». Помимо этого, участников лагеря ждут спортивные игры и мастер-класс по анималистической живописи, и показательный поход-соревнование в Алтыагадж.