Как из Ливана можно усилить политический кризис в Армении

На протяжении всей истории армянская церковь играла ключевую роль в формировании ненависти и нетерпимости к мусульманским народам. Армянская церковь также поддерживала территориальные претензии Армении к соседним государствам.

В частности, католикос Геворг VI Чорекчян 27 ноября 1945 года обратился к главам Советского Союза, США и Великобритании, прося оказать давление на Турцию, чтобы та вернула Советской Армении «армянские территории». А католикос Вазген I в письме, адресованном председателю Совета министров СССР Николаю Булганину в 1956 году, поднимал вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армянской ССР.

На заре возникновения нагорно-карабахского конфликта армянское духовенство активно вербовало молодежь для отправки на войну с Азербайджаном, организовывало сбор денег для карабахских сепаратистов. Армянские священники даже с оружием в руках принимали активное участие в оккупации территорий Азербайджана и убийствах мирных азербайджанцев.

Теперь же после 44-дневной войны, в результате которой Азербайджан смог освободить от армянской оккупации большинство своих территорий, армянская церковь поддерживает реваншистские настроения, стремясь не допустить установление мира и стабильности в регионе.

Так, Католикос Киликийский Арам I выразил обеспокоенность по поводу возможных переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые, по неофициальной информации, должны пройти 11 января в Москве.

«Требуем, чтобы Ереван не ставил под угрозу суверенитет, государственность и территориальную целостность Армении путем подписания какого-либо соглашения», – говорится в заявлении Арама I, опубликованном в Facebook.

Он также требует разъяснений по поводу повестки предстоящего визита в Москву и намеченных встреч. По его мнению, в подписанном 9 ноября прошлого года Трехстороннем заявлении по Карабаху есть пункты, которые могут поставить под угрозу безопасность, независимость и территориальную целостность Армении. В связи с этим католикос считает, что пункты Трехстороннего заявления должны быть уточнены по требованию Армении и при поддержке России.

Как видим, представитель армянской церкви напрямую вмешивается в политику и не способствует стабилизации внутриполитической ситуации в Армении, обострившейся по причине военной капитуляции Еревана. Вместо призыва к миру и согласию, как того требуют постулаты христианской религии, Арам призывает к пересмотру Трехстороннего заявления.

При этом он это сделал сразу же после подписания заявления. «Мир должен знать, что Арцах наш во всех условиях и останется нашим сегодня и навсегда», — написал тогда Арам I.

Католикос сделал больше. Он объявил 2021 год «Годом Арцаха» и призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. Подобное мог озвучить только армянский священнослужитель, проживающий в Ливане и наделивший себя полномочиями по вмешательству в политическую жизнь Армении. Отдает ли он отчет себе в том, что этими заявлениями только усиливает политический кризис в Армении? Полагаю, что отдает и хочет, чтобы армяне продолжали гибнуть во имя вымышленных мифов.

Если Арам I действительно обеспокоен возможной утерей Арменией своей территориальной целостности и даже всей государственности, то должен призывать к соблюдению пунктов Трехстороннего заявления. Только этим путем Армения сможет достичь мира и развития. Но, по всей видимости, у Арама I иное представление о мире с Азербайджаном.