Один из фигурантов дела об убийстве российского политика Бориса Немцова в 2015 году может сейчас находиться в Украине.

На обнародованных кадрах запечатлен человек, похожий на бывшего офицера батальона Север Руслана Геремеева.

Как утверждается, сейчас он находится в Мариуполе, где руководит группой кадыровцев.

В деле об убийстве Немцова Геремеев проходил в качестве «свидетеля», однако прибыть на допрос для дачи показаний он отказался, укрывшись в Чечне, а после и вовсе покинул РФ.

На обнародованном Кадыровым видео он позирует вместе со своими боевиками напротив здания, которое, по его словам, является «администрацией Мариуполя», хотя совсем на нее не похоже (nv.ua).