Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров заявил, что 500 медсотрудников из региона готовы добровольцами выехать работать в зоне проведения «специальной военной операции». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Наши врачи, несмотря на прямую угрозу для жизни, продолжают достойно нести службу на передовой. В случае необходимости к ним готовы присоединиться еще 500 добровольцев из числа медработников ЧР, что вызывает к ним самое глубокое уважение», — написал Кадыров.

Он добавил, что Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова внес вклад в размере более 100 млн рублей в материально-техническое обеспечение и приобретение необходимого транспорта для госпиталя «Ахмат» в Луганской народной республике.