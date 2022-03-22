Представитель управления гражданской авиации Китая Чжу Тао заявил, что причина крушения Boeing 737 авиакомпании China Eastern на юге Китая остается неизвестной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это очень серьезная авария, проводить расследование очень сложно. Учитывая то, что расследование только началось, у нас нет возможности назвать однозначную причину крушения, используя ту информацию, которой мы располагаем сейчас», — сказал Тао.

Он рассказал, что сейчас на месте крушения самолета проходят поисково-спасательные работы, которые сосредоточены на поиске бортовых самописцев. По его словам, они должны стать главными помощниками в анализе и установлении причины крушения самолета.

Ранее Тао заявил, что спасатели пока не обнаружили выживших на месте падения самолета.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился на юге Китая 21 марта. Официальных сведений о погибших и пострадавших в результате происшествия также на данный момент нет. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.

Как заявил авиационный эксперт Ван Янъань, к крушению воздушного судна мог привести отказ двигателя. При этом он подчеркнул, что делать какие-либо выводы пока еще рано, так как для этого необходимо расшифровать показания черных ящиков.