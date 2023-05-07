В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась международная научная конференция «Межкультурный диалог и этническая самобытность», посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Конференция была орган изована Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО и Бакинского института Юнуса Эмр е, сообщает #.

Директор музея Ширин Меликова приветствовала участников конференции и гостей вступительной речью, в которой подчеркнула, что Гейдар Алиев на протяжении всей своей многогранной деятельности уделял одно из центральных мест сохранению культурной идентичности, созданию культурного диалога между странами и народами. Также она отметила, что конференция 2023 года, проводимая в рамках Года Гейдара Алиева, включает доклады, анализирующие данную тему в различном контексте.

Далее аналитик Бакинского международного центра мультикультурализма Араз Гурбанов произнес речь, в которой подчеркнул важность темы конференции.

Конференция продолжилась сессиями, на которых выступили с интересными докладами исполнительный директор Института археологии, этнографии и антропологии НАНА Заур Гасанов, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, куратор отдела неевропейских культур Этнографического музея в Кракове Анна Сзелинговская, главный хранитель Грузинского национального музея Ирина Кошоридзе, профессор-исследователь Института Шелкового пути и Центральной Азии Университета Кемён Южной Кореи Ли Дже Юнг, директор Музея турецкого и исламского искусства Экрем Айтар, искусствовед, работающая в Турции, независимый куратор организации «SOACArt» Сумиё Окумура, руководитель Брукентальского музея искусств при Национальном музее Брукенталя Александру Сонок, генеральный директор Этнографического музея Будапешта Лайош Кемекси, декан факультета туризма Казахской академии спорта и туризма Айгюль Агелеуова, заместитель главного редактора журнала «SAN’AT» Академии художеств Узбекистана Бинафша Нодир.

Одним из памятных моментов международной конференции стало подписание меморандума о взаимопонимании между Азербайджанским национальным музеем ковра и Этнографическим музеем Будапешта.

Руководителю лаборатории научной реставрации ценных и археологических металлов Государственного Эрмитажа Игорю Малкиелю, участвующему в конференции, были представлены тактильные образцы фрагментов Пазырыкского ковра, сотканные в отделе традиционных технологий АНМК. Ш. Меликова отметила, что эти ковры были подарены Эрмитажу в соответствии с концепцией инклюзивной выставки «Незримое искусство. Расширяя границы возможного», состоявшейся в Эрмитаже в 2021 году.

Почетный гость конференции, первый омбудсмен Азербайджана, заместитель председателя совета старейшин, профессор Эльмира Сулейманова рассказала о мудрой политике великого государственного деятеля Гейдара Алиева и подчеркнула важность конференции.

В программу двухдневной конференции была также включена культурная программа для гостей – они посетили Центр Гейдара Алиева и Государственный историко-архитектурный заповедник «Атешгях».