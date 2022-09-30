Армия обороны Израиля призвала своих солдат с российским паспортом в срочном порядке покинуть РФ. Об этом сообщается в одноименном телеграм-канале офицера АОИ Игаля Левина.

Руководство Армии обороны Израиля выпустило директиву с призывом покинуть Россию всем военнослужащим с российскими паспортами.

«Директива распространяется по военным каналам, командиры доводят ее прямо до солдат», — заявил израильский офицер.

Также в МИД Израиля в очередной раз заявили о своей приверженности к территориальной целостности и суверенитету Украины. Признания аннексии новых регионов Украины не будет. Израиль непреклонен в своей позиции и озвучивал ее уже неоднократно. (focus.ua)