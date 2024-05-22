Израиль отозвал своих послов в Норвегии и Ирландии для консультаций.

Как сообщает #, об этом написал в «Х» министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

«Я дал указание немедленно отозвать для консультаций послов Израиля в Ирландии и Норвегии на фоне решения этих стран признать Палестинское государство.

Посылаю четкий и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать перед теми, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность.

Сегодняшнее решение это сигнал палестинцам и всему миру: это наш ответ на террор. Эти страны решили поощрить ХАМАС и Иран, признав Палестинское государство после того, как террористическая организация ХАМАС осуществила крупнейшую резню евреев со времен Холокоста, совершив отвратительные преступления, свидетелями которых стал весь мир.

Эти действия указанных стран являются несправедливостью по отношению к памяти жертв событий 7 октября, ударом по усилиям по возвращению 128 заложников, поддержкой ХАМАС и иранских джихадистов, что подрывает шансы на мир и ставит под сомнение право Израиля на самооборону. Израиль не будет молчать, это будет иметь более серьезные последствия. Если Испания выполнит свое намерение признать Палестинское государство, то аналогичный шаг будет предпринят и против нее», — отметил глава МИД Израиля.