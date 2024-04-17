Президент Венесуэлы Николас Мадуро отозвал на родину всех венесуэльских дипломатов из Эквадора в знак солидарности с Мексикой.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом пишет в среду испанская газета El Pais.

«Я объявляю о незамедлительном отзыве дипломатического и консульского персонала из Эквадора. То, что сделал Нобоа (президент Эквадора Даниэль Нобоа), — это прямая угроза остальным посольствам», — приводит издание слова Мадуро, напоминая о недавнем полицейском штурме посольства Мексики в эквадорском городе Кито.

По словам Мадуро, «позиция Венесуэлы не изменится до тех пор, пока Эквадор не восстановит международное право».

В начале апреля эквадорская полиция ворвалась на территорию дипломатической миссии Мексики в Кито, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, которому вменяется взяточничество и коррупция. Глас получил убежище и проживал на территории посольства Мексики с декабря прошлого года.

Мексика после этого штурма объявила о разрыве дипломатических отношений с Эквадором.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с заявлением, в котором назвал ситуацию со штурмом посольства «вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики».

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена сообщила в соцсети «X» о том, что несколько дипломатов получили травмы во время штурма здания, и указала на нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.