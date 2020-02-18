Избирком Боливии вынесет решение о допуске Эво Моралеса на выборы в ближайшее время

Высший избирательный суд Боливии завершит анализ жалоб против регистрации экс-президента Эво Моралеса кандидатом в сенаторы в ближайшие дни. Об этом заявил в понедельник председатель инстанции Сальвадор Ромеро.

«Все политики, против которых было выдвинуто требование об отклонении их регистрации, находятся в категории кандитатов, в отношении которых ВИС проводит тщательную проверку. Решение будет озвучено в самые короткие сроки», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV

По словам Ромеро, список кандидатов, которые уже точно не смогут принять участие в выборах, так как они не исправили замечания ВИС к документам, будет опубликован «в ближайшие часы». В это число вошли около 60% политиков, к заявкам которых были претензии.

| 2020-02-18T11:05:45+00:00 18 февраля 2020, 12:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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