Из-за защитного костюма в Москве избили фельдшера скорой помощи

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, медики приехали на вызов к ребенку с пневмонией. Врач и фельдшер поднялись в квартиру в защитных костюмах, однако это не понравилось отцу ребенка и он напал на них.

В результате случившегося у фельдшера был сломан нос, а также диагностированы ушибы и сотрясение мозга. Врач не пострадал.

В настоящее время выясняются детали случившегося.

| 2020-03-06T16:36:17+00:00 6 марта 2020, 19:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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