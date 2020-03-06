Из-за защитного костюма в Москве избили фельдшера скорой помощи

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, медики приехали на вызов к ребенку с пневмонией. Врач и фельдшер поднялись в квартиру в защитных костюмах, однако это не понравилось отцу ребенка и он напал на них.

В результате случившегося у фельдшера был сломан нос, а также диагностированы ушибы и сотрясение мозга. Врач не пострадал.

В настоящее время выясняются детали случившегося.