Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе исключил введение новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19.

«Ограничений не будет. Главный призыв координационного совета – вакцинироваться, потому что вакцинация предотвращает заражение. Бустеризация также особенно важна. Чем больше будет привитых людей, тем легче мы справимся с пандемией и выйдем из нее с меньшими потерями», — заявил Гамкрелидзе.

По его словам, пока бустерную дозу сделали всего 6,4% от общего числа полностью вакцинированных граждан, что очень мало. При этом желаемый показатель ревакцинации – 1,2 миллиона человек.

Из-за нового штамма «омикрон» Грузия переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. В стране с населением около 3,7 миллиона человек за сутки фиксируется более 20 тысяч новых случаев заражения. При этом от последствий коронавируса ежедневно умирают в среднем по 30-40 человек.

По состоянию на 6 февраля полный курс вакцинации от COVID-19 в Грузии прошли 1 226 924 гражданина, что составляет 42,7% взрослого населения страны.