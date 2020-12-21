Из-за нового штамма коронавируса Турция прекращает прием рейсов из четырех стран

Турция приостанавливает прием рейсов из четырех стран на фоне распространения нового штамма коронавируса, сообщил глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

«Решено временно приостановить полеты в нашу страну из Англии, Дании, Нидерландов и ЮАР», – написал министр.

Ранее некоторые европейские страны сообщили о намерении приостановить авиасообщение с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.