Из-за коронавируса отменен Международный женевский автосалон

Международный женевский автосалон отменен из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

Уточняется, что девяностый международный автосалон должен был пройти в первой половине марта.

По словам организаторов, такое решение было принято в связи с требованием правительства Швейцарии отменить из-за коронавируса до 15 марта все массовые мероприятия с участием более тысячи человек.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году данный автосалон посетили больше 600 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

| 2020-02-28T16:48:21+00:00 28 февраля 2020, 18:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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