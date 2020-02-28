Из-за коронавируса отменен Международный женевский автосалон

Международный женевский автосалон отменен из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

Уточняется, что девяностый международный автосалон должен был пройти в первой половине марта.

По словам организаторов, такое решение было принято в связи с требованием правительства Швейцарии отменить из-за коронавируса до 15 марта все массовые мероприятия с участием более тысячи человек.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году данный автосалон посетили больше 600 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.