В общей сложности 19 ракет были выпущены в пятницу из Ливана по северным районам Израиля, десять из них были перехвачены, три не перелетели границу, сообщил официальный представитель израильской армии в ходе брифинга для иностранных журналистов.

«Были выпущены 19 ракет, три упали в Ливане, десять были перехвачены», — сказал он.

Командование Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) призывает к немедленному возобновлению режима прекращения огня на ливано-израильской границе. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Twitter заявлении «голубых касок».

«Миротворцы ООН считают ситуацию крайне опасной и призывают стороны к сдерживанию, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации», — указывается в документе. (ТАСС)