Поставленные Германией 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust прибыли в Украину. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild по ссылкой на источники в правительстве, пишет РИА «Новости».

«Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», — пишет газета.

26 февраля стало известно, что Германия официально поставит вооружение в Украину. Речь шла об отправке 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

До этого Германия направляла украинской армии лишь пять тыс. касок. В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять в Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами.