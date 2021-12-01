Какие меры необходимо предпринять против нового штамма коронавируса «омикрон», рассказал «Известиям» профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда.

Профессор подчеркнул, что сейчас многое об этом варианте вируса неизвестно — требуется его внимательное изучение. Кауда считает, что «омикрон» будет более заразным, чем предыдущие мутации, включая «Дельту».

По мнению профессора, вирус могут сдержать самые обычные меры. «Нужно продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Также очень важно наращивать темпы вакцинации», — указал в комментарии изданию Кауда.

В Италии вакцинировано уже более 85% взрослого населения, напомнил Кауда. Но по его мнению нужно начать вакцинировать третьей дозой. Такой шаг, заявил специалист, вызовет сильную иммунную реакцию у населения и поможет сдержать распространение нового штамма.

Кауда призвал ограничить количество перелетов из ЮАР и другие страны, где есть новый штамм. Он также добавил, что некоторые ученые полагают, что эффективность вакцины в случае заражения «Омикроном» может в некоторой степени снизиться.

«Но я считаю, что всё равно она будет защищать от нового штамма, пусть и не на 100%», — резюмировал Кауда.

Главный же вирусолог США заявил, что ожидает рост заражений «омикрон»-штаммом.