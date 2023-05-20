Известный азербайджанский альпинист, генеральный секретарь Федерации альпинизма Исрафил Ашурлы поднялся на вершину Макалу (8485 м) в составе экспедиции, сообщает #.

Макалу — пятый по высоте восьмитысячник мира. Расположен в восточной части хребта Махалангур-Гимал, в центральных Гималаях, на границе Непала с Китаем, в 22 км к юго-востоку от Эвереста.

Вершина является одной из самых трудных восьмитысячников для восхождения. По статистике, успеха добиваются менее 30 процентов экспедиций.

Вместе с азербайджанским альпинистом на вершину взошли: Людмила Коробешко — руководитель экспедиции, Игорь Смирнов, Юрий Лукьянов, Владимир Белькович и Валерий Бабанов.

Сейчас вся команда находится в базовом лагере.

Известный литовский военный журналист Ричардас Лапайтис на своей странице в соцсети Facebook поздравил Исрафила Ашурлы и рассказал, о чем он попросил альпиниста:

«Исрафил Ашурлы покорил вершину и поднял азербайджанский флаг. Сейчас уже точно надо ехать в Баку и поздравить брата! Исрафил в переводе означает Ангел. Ангел гор и спасатель жизней людских! Вот такого мне подарила человека судьба! Это легенда азербайджанского альпинизма. Вот такие сыновья рождаются в Азербайджане! И еще скажу по секрету — Исрафил получил от меня личную просьбу. Я знал заранее о его планах и точную дату, и сказал: брат там на высоте 8485 метров произнеси мое имя. Если только будут силы у тебя! Хочу быть рядом с табой: душой и сердцем! Брат ответил: я сделаю это! Вы можете представить! На такой сложной вершине! Только настоящий брат мог исполнить такое желание!!!».

Исрафил Ашурлы — самый знаменитый и титулованный альпинист Азербайджана. Он первый азербайджанец — покоритель гималайских восьмитысячников Эвереста (2007) и Канченджанги (2011). Первый в Азербайджане член клуба «Семь вершин» (2007), также первый азербайджанец «Снежный барс» (2009) и первый покоритель Северного полюса (2009).

За эти заслуги 4 марта 2009 года Исрафил Ашурлы был удостоен медали «Терегги» («Прогресс»).

Исрафил Ашурлы принимал участие в спасении людей из-под завалов в результате землетрясения в Турции в этом году. Он отправился в зону стихийного бедствия в составе добровольческого отряда.

На данный момент Ашурлы покорил следующие восемь тысяч вершин:

1. Эверест (8848 м, 2007 г.)

2. Канченжанга (8586 м, 2011 г.)

3. Лхоцзе (8516 м, 2019 г.)

4. Манаслу (8163 м, 2019 г.)

5. Броуд (8051 м, 2022 г.)

6. Макалу (8485 м, 2023 г.)