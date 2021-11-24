В отличие от независимых специалистов, которые то и дело пеняют правительству на внутренние факторы подорожания, государственные чиновники продолжают настаивать на том, что инфляция в нашей стране имеет исключительно заносимый характер.

Как сообщили в Минфине, на мировых рынках наблюдается рост цен. «Некоторые продукты в Азербайджан импортируются из-за рубежа, и правительство никак не может повлиять на цены на эти товары», — сообщил глава этого ведомства Самир Шарифов. И все же, отмечают в структуре, мировая инфляция и негативное влияние ее на нашу республику вынуждает задуматься о мерах противодействия, а предложения в этом русле нашли отражение в проекте государственного бюджета на следующий год.

Влияние глобальных инфляционных трендов на экономику нашей отдельно взятой страны отрицать никто не берется. Однако в экспертных кругах настаивают – причины ценового ралли следует искать не только и во внешних факторах.

«Инфляция буквально разоряет граждан, — заметил корреспонденту # экономист Неймат Алиев. – А причины этого следует искать не только и не столько в глобальном подорожании. Текущая ценовая политика приводит в стопор бизнес и население, а те, кто пытается объяснить происходящее исключительно подорожанием на мировых рынках, совершают большую ошибку. Подобные официальные заявления призваны прикрыть грубые ошибки, связанные в том числе с повышением тарифов».

Экономист предложил сравнить повышение цен на газ в нашей стране и России, чтобы почувствовать разницу. По сравнению с прошлым годом тарифы на природное топливо подскочили в Азербайджане на 38,5 процентов, тогда как в России всего на 2,9 процентов. Похожий расклад с дизельным топливом, говорит он. У соседей солярка подорожала на 5,5 процентов, у нас же тарифы повысились на все 33,3 процента.

«По какой-такой причине мы наблюдаем столь серьезный отрыв в масштабах подорожания, — вопрошает Алиев. – А главное, как увязать эту разницу с глобальными рынками? Такая разница в уровне прироста тарифов показывает несостоятельность аргументации властей, ссылающихся на мировые рынки и заносимую инфляцию. Подобные утверждения беспочвенны, а главное, они безрезультатны. Считаю, инфляция в Азербайджане обусловлена, главным образом, внутренними факторами. Об этом говорит, помимо прочего, сравнение роста тарифов».

По информации собеседника, только за год с сентября минувшего года по сентябрь года текущего вода и услуги канализации подорожали в Азербайджане двукратно. Для сравнения, в России подорожание составило 3,8 – 3,9 процентов. Тарифы на природный газ поднялись у нас 38,5 процентов, в России – 2,9 процента. Сравнительный рост тарифов на дизель 33,5 у нас к 5,5 процентов в РФ. Народная марка автомобильного топлива АИ – 92 подорожала для наших потребителей на 11,1 процентов, российских – на 6,4 процента.

Ранее в беседе с нами эксперт отмечал серьезное влияние на ценовые реалии импортных таможенных пошлин https://zerkalo.az/vozrosshie-fiskalnye-sbory-razognali-inflyatsiyu/. Однако выступивший вслед за этим в парламенте С. Шарифов опроверг влияние таможенных сборов на разгон продуктовых цен. «Повышение госпошлин не отразится на ценах на продукты. Это совершенно беспочвенные выдумки», — заявил он.

С тем, что возросшие тарифы подгоняют инфляцию, согласен экономист Натиг Джафарли, считающий, что повышение регулируемых государством цен послужило маховиком, разогнавшим инфляцию на внутреннем рынке. «В стране дорожает дизель, вода, газ, электроэнергия. Естественно, это сказывается на себестоимости производимой в стране продукции», — комментирует он.

А вот по свидетельству экономиста Рашада Гасанова, мировое подорожание оказывает инфляционное давление на местный, зависимый от импорта рынок. Пандемия и сопряженные с ней карантины мешают производственным процессам, что в целом приводит к снижению предложения и разгоняет глобальную инфляцию. Дорожают транспортные расходы, падают показатели товарооборота между странами, а это, как-никак, довесок к потребительским ценам, считает он.