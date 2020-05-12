Иран взял коронавирус под контроль

«Власти Ирана смогли взять ситуацию с распространением коронавируса в ряде районов страны под свой контроль».

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

«К счастью, нам удалось достичь более надлежащей ситуации по всей стране. В первые же дни я заявил о наличии трех фаз – фаза управления, установления контроля над болезнью и ее сдерживания и локализации. Во многих районах страны мы перешли к фазе контроля, в некоторых же – к локализации», — приводятся слова министра на сайте ведомства.

В свете ухудшения ситуации на юго-западе страны в провинции Хузестан он также заявил, что было бы стратегической ошибкой думать, что коронавирус закончился, как это произошло «в ряде провинций страны», где люди подумали, что «все пришло в норму».

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, число заражений достигло почти 110,8 тысячи, из которых порядка 6,7 тысячи — со смертельным исходом. При этом выздоровели почти 88,4 тысячи человек.

Статистики по провинциям и местам нет – власти решили в конце марта отказаться от публикации данных по местам, поэтому сказать о ситуации в крупнейших городах страны не представляется возможным.

Тем не менее, с середины апреля в Иране снимались ограничения – возобновили свою работу предприятия и бизнес, несущие малые и средние риски распространения COVID-19 и не подразумевающие большое скопление людей. Начало работы «рискованной» предпринимательской деятельности ожидается в конце мая в отдельных районах.

Для этой цели страну поделили на «белую», «желтую» и «красную» зоны – в зависимости от ситуации с коронавирусом – власти предпринимают те или иные меры по возобновлению деловой активности, снятию ограничений или же наоборот. В большинстве районов страны открылись мечети.