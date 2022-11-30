Иран создает серьезный межнациональный конфликт, осушая озеро Урмия.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель организации Демократический тюркский союз Южного Азербайджана (GADTB) Аждар Тагизаде на состоявшемся в Баку общественном обсуждении, посвященном проблеме осушения озера Урмия.

Председатель союза отметил, что вопрос, связанный с озером Урмия, уже перерос в политический, и это ни для кого не секрет:

«Перекрыты реки, текущие из территорий, где проживают курды. Это порождает глубокий межнациональный конфликт в Иране. Построенный на территории проживания курдов туннель так и не был открыт».

Тагизаде сказал, что высыхание озера вызывает серьезную экологическую проблему.