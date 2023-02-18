Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи в субботу заявил о необходимости оказания эффективной международной поддержки правительству Сирии после нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Хомс, в результате которого погибли свыше 50 человек.

«Канани вновь заявил о необходимости эффективной международной поддержки правительства Сирии в борьбе с остатками группировки ИГ», — приводит слова официального представителя Telegram-канал МИД Ирана.

Канани также решительно осудил «жестокое преступление террористической группировки ИГ в пригороде Хомса, повлекшее за собой смерть более 50 невинных людей и сирийских военнослужащих», передает ТАСС.